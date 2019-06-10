此内容发布于2019年6月11日 上午12:20

（法新社华盛顿10日电） 美国媒体今天报导，美国海关与边境保护局（CBP）一家外包商发生资料外泄事件，多达10万名越过美国边界的旅客影像失窃。

「纽约时报」报导，美国海关与边境保护局一家外包商在未经当局同意之下，将资料复制到资料库，接着发生影像自网路失窃事件。

纽时说，这些资料包括驾驶坐在车内的影像与车牌画面，拍摄时间涵盖6个星期，是在一处不明边界过境点拍下。

纽时报导，一名匿名的官员说，有多达10万人的影像可能失窃。

根据纽时，美国海关与边境保护局在声明中表示：「截至今日，这些影像资料还没出现在暗网或网路。」

美国海关与边境保护局没有透露外包商名称，但纽时称这家公司是Perceptics，专门制造车牌辨识器并在边界安全事务上与海关与边境保护局合作。

美国各地机场都设有脸部辨识设备，目的在协助加快登机与入境程序，同时监控嫌疑人与逾期居留者。

美国海关当局据称也在研究这项科技，以协助辨识非法移民。支持者主张，脸部辨识系统可以协助警方打击犯罪并让街道变得更安全。

不过，人权团体对这项科技提出疑虑，尤其是执法机关的使用方式，因为这项科技依赖庞大资料库，不太需要监控，且可能出错。

美国民权联盟（American Civil Liberties Union ）谴责据称是海关与边境保护局资料外泄事件，并且推文说：「防止敏感个资外泄的最佳办法，就是从一开始就不要搜集与保留资料。」

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