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此内容发布于2018年2月12日 上午4:35 最后更新 - 2018年2月12日 -04:35

（法新社法国南特12日电） 第一次世界大战时，一群美国士兵席卷欧洲，陪伴他们的不是飕飕子弹声，而是萨克斯风、鼓和管乐组成的爵士乐摇摆节奏。如今，法国一座城市欢庆爵士乐抵欧满百周年。

在一战尾声，这群美国军人远道而来，为了在欧洲的泥泞中抵抗德军。但此外，他们也开启了一段甜美的文化征服。

距今天100年前，美国第369步兵团的「哈林区地狱战士乐团」（Harlem Hellfighters Band）在法国西北部城市南特（Nantes），进行了人称欧洲土地上首场的爵士乐演出。

乐团成员西斯勒（Noble Sissle）在回忆录写下：「乐团结束演奏后，人们都放声大笑，脸上堆满笑容。我不得不说，这正是法国在这危急时刻所需的。」

南特为纪念那场传奇演出，今天推出一系列演奏会、研讨会与展览。

今晚开幕会上，嘉宾包括当年乐团领班欧罗巴中尉（James Reese Europe）的3名孙辈。欧罗巴中尉为非裔美籍，人称「爵士之王」。

「哈林区地狱战士乐团」在南特的格拉斯兰剧院（Theatre Graslin）演出后，欧洲音乐面貌自此改变。

当时地方媒体纷纷报导，这场演奏「颠覆了法国」。（译者：陈乃瑜/核稿：陈昱婷）

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