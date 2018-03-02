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此内容发布于2018年3月2日 下午9:50 最后更新 - 2018年3月2日 -21:50

（法新社芝加哥2日电） 美国警方表示，中密西根州立大学（Central Michigan University）一名学生今天在校园内开枪杀害父母，目前仍在追捕嫌犯中。

今天上午发生枪击事件后，警方对于这名19岁的嫌犯展开追捕，校园进入封锁状态，下午以前管制学生在教室与宿舍内。

在逃嫌犯戴维斯（James Eric Davis）据报是大学生，涉嫌在宿舍内杀害父母亲，父亲具有警察身分。校警发言人形容事件为「家庭纠纷」，目前没有传出其他伤亡。

位在密西根州中部的快乐山（Mount Pleasant）大学校园，上午8时30分枪击发生后，进入封锁状态。

联邦、州及地方执法单位动用直升机、警犬搜索嫌犯。重装警力遍布整个市镇，学生、居民都被要求留在室内，门户上锁。

校方下午3时宣布，学生在警方的护送之下陆续离开学校建筑。校方透过声明表示：「制服员警正在协助学生离开校园建筑物，一栋一栋进行疏散。」

嫌犯戴维斯是邻近伊利诺州居民，但到密西根州就读大学。校警发言人克劳斯（Larry Klaus）在记者会上表示，因为「药物相关事件，药物过量或药物不良反应」，警方昨晚曾带戴维斯到医院，之后就留给医护人员照顾。

一名伊利诺州议员指认戴维斯手下的受害者就是他的双亲，他们住在芝加哥市郊。目前还无法确定戴维斯持有何种武器，或者他如何取得武器。（译者：林宏翰/核稿：卢映孜）

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