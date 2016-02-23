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此内容发布于2016年2月23日 下午7:05 最后更新 - 2016年2月23日 -19:05

（法新社华盛顿23日电） 数十年身兼演员、以拍摄有关非裔美国人尖锐剧情片大导演史派克李，今天力挺民主党总统参选人桑德斯，呼吁选民「觉醒」，认识这位参选人在财政平等上的斗争。

法新社报导，史派克李（Spike Lee）在南卡罗来纳州播出的1支新电台广告中指出：「我知道你晓得这个体系百弊丛生。」桑德斯（Bernie Sanders）和民调态势领先的希拉蕊．柯林顿（Hillary Clinton）27日将在南卡民主党初选一较高下。

史派克李说：「长久以来，我们将选票投给企业魁儡...99%美国大众在2008年大衰退中受到伤害，许多人到现在还在恢复当中。这就是为什么我正式力挺我的兄弟桑德斯。」

因1989年电影「为所应为」（Do the Right Thing）获奥斯卡奖提名的史派克李表示：「桑德斯没有向企业拿钱。什么也没有。这是说他没有替自己捞油水。当桑德斯进入白宫，他将为所应为。」

南卡罗来纳州可能的民主党选民中，非裔占多数，希拉蕊在此民调遥遥领先。

然而史派克李为桑德斯背书可能在黑人选民中引发共鸣，因为他被视为非裔美国人重要的声音。

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