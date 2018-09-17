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此内容发布于2018年9月17日 下午9:05 最后更新 - 2018年9月17日 -21:05

（法新社华盛顿17日电） 一名大学女教授指控最高法院大法官人选卡瓦诺（Brett Kavanaugh）在两人都还是高中生时性侵她，美国总统川普今天出面力挺他提名的保守派大法官人选。

但在国会承受重开听证会审视这项爆炸性指控的压力日增下，川普坦承任命案可能延后表决。

川普在白宫椭圆形办公室告诉记者：「卡瓦诺法官是我认识的人当中最优秀的人之一。他的纪录一点瑕疵都没有。」

他表示，卡瓦诺可能会退出大法官提名的说法「很荒谬」。

川普说：「我认为他在正轨上，毋庸置疑。如果时间会有点延后，那就只能这样。」

加州的大学教授福特（Christine Blasey Ford）声称，1982年参加高中派对时，喝得醉醺醺的卡瓦诺和他的一名朋友，把她困在房间中，企图脱她的衣服，川普没有直接针对她的指控置评，但质疑为什么她没有早点出面指认。

福特的律师表示，她准备好在宣誓下作证后，民主党议员要求联邦参议院司法委员会（Senate Judiciary Committee）延后预定20日就卡瓦诺任命案进行的表决。

卡瓦诺的任命案原本可望顺利过关，但如今出现变数。他否认性侵指控，还说愿意重回联邦参议院司法委员会就指控进行答辩。

他声明表示：「我从没做过指控者所说的任何事，无论是对她还是任何人。」

「我愿意以联邦参议院司法委员会认为恰当的方式，反驳这个在36年前的不实指控，捍卫我的名誉。」（译者：陈昱婷/核稿：张晓雯）

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