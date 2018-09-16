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此内容发布于2018年9月16日 下午11:35 最后更新 - 2018年9月16日 -23:35

（法新社华盛顿16日电） 美国总统川普提名的最高法院大法官人选卡瓦诺（Brett Kavanaugh）遭控性侵，大学女教授福特（Christine Blasey Ford）今天首度现身诉说当年事。

由于这项性侵指控，反对党民主党议员要求就大法官提名案延后投票。

加州巴罗艾托大学（Palo Alto University）教授福特先是写密函给选区女议员，后来又写给联邦参议院司法委员会（Senate Judiciary Committee）资深民主党加州参议员范士丹（Dianne Feinstein），详述遭卡瓦诺性侵的经过。

媒体上周报导卡瓦诺涉性侵的大概内容后，福特告诉「华盛顿邮报」（The Washington Post），她决定披露身分，因为她认为自己的「公民责任」超越「我的痛苦与受到报复的恐惧」。

卡瓦诺14日曾声明表示：「我断然且明确否认这项指控，我就读高中时或任何时候都没有做过这种事。」

福特接受华邮访问指出，1980年代初的一个夏天，在华盛顿特区郊外的马里兰州蒙哥马利郡（Montgomery County），她参加一场青少年派对时，在房间里被卡瓦诺和一个朋友困住，当时两个男生已醉到站不稳。

她说，卡瓦诺将她按在床上，他的朋友则在一旁看好戏，卡瓦诺企图扯下她身上一件式泳装和外衣，并对她上下其手。当她试图尖叫求救时，卡瓦诺用手捂住她的嘴。

福特说：「我一度以为他会无意间杀了我。」福特现年51岁，居住在北加州，登记为民主党员。她说：「他试图攻击我，扯去我的衣物。」

她表示，她最后能逃离那房间，是因为卡瓦诺的另一名着名私校同学贾吉（Mark Judge）跳到两人上面，结果3人都跌下床，她乘机逃跑，先将自己反锁在洗手间里，一会儿后离开那房子。

她补充说，她没有将这件事告诉任何人，直到2012年她和丈夫接受婚姻谘询治疗时，才首次提及此事。

华邮看到当时治疗师做的笔记，笔记中并未提到卡瓦诺的名字，但其他方面则呼应这项指控，她称自己被「来自菁英男校」的学生性侵，后来他们成为「华府高度受人尊敬的上流社会人士」。

一年后的后续治疗笔记描述那次攻击为「意图强暴」。（译者：纪锦玲/核稿：陈昱婷）

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