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此内容发布于2018年9月20日 下午10:50 最后更新 - 2018年9月20日 -22:50

（法新社华盛顿20日电） 美国各大媒体今天报导，大学女教授福特日前指控最高法院大法官提名人卡瓦诺36年前在一场派对试图性侵她，如今她透过律师表示，愿意在下周前往联邦参议院司法委员会作证。

「华盛顿邮报」（Washington Post）和「纽约时报」（New York Times）报导，福特（Christine Blasey Ford）的律师告诉司法委员会，她无法出席预定24日召开的听证会，还说共和党人「任意」订下这个日期。

共和党籍司法委员会主席葛拉斯里（Chuck Grassley）就24日听证会一事，要求福特的律师团队要在明天早上前回应是否出席。

华盛顿邮报和纽约时报的报导，都引述福特的律师寄给司法委员会的电子邮件，内文寻求协商新的听证会日期。

电邮内文写道：「大家知道，她一直收到死亡威胁，这些威胁已经举报给美国联邦调查局（FBI），她和她家人被迫搬离住家。」

「她希望出席作证，只要我们能在公平且确保她人身安全的条件上达成共识。」

他们要求和司法委员会讨论，为听证会订定新的日期及条件。

「她依然强烈倾向在她出席作证之前，参议院司法委员会允许进行全面调查。」

福特16日出面指控卡瓦诺（Brett Kavanaugh）涉嫌性侵后，她便一直不愿前往国会作证。这项指控可能会阻挠卡瓦诺的大法官提名资格。（译者：陈彦钧/核稿：陈昱婷）

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