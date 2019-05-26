此内容发布于2019年5月27日 上午1:05

（法新社华盛顿26日电） 美国奥克拉荷马州昨天晚间遭到威力强大的龙卷风袭击，救难人员今天试图寻找幸存者，目前已知至少两人丧命。

艾雷诺市（El Reno）市长怀特（Matt White）在记者会上表示：「现在（我们正）努力搜索以评估灾情。我们可以证实，目前已有两人伤亡。灾损很严重。」

艾雷诺市位于奥克拉荷马州首府奥克拉荷马市以西约40公里，约有1.7万人。这座城市日前才发生严重洪患，岂料屋漏偏逢连夜雨，昨晚遭遇龙卷风袭击。

至少29人送医，轻重伤皆有。

一座移动式房屋停车场几乎被夷为平地，现场照片显示破坏范围广大，许多移动式房屋已被摧毁到无法辨认。怀特表示，居民已安置在临时避难所。他说：「我们确实需要一些帮助，我们已让所有人撤离这个拖车屋停驻场。」

怀特也说，当地汽车旅馆「美国经济型价格旅馆」（American Budget Value Inn）2楼大多塌陷。

他告诉记者：「天佑这些家庭。民众已经失去一切，大家很难想像破坏程度有多大。」

位于奥克拉荷马州诺尔曼（Norman）的美国国家气象局（NWS）办公室推文表示，昨天的龙卷风为改进型藤田级数（EF Scale）EF3级，代表风速达时速222公里至268公里，能造成严重损害。美国国家气象局表示，龙卷风在陆地上移动了约3.5公里。

艾雷诺及奥克拉荷马市位处所谓的「龙卷风走廊」（Tornado Alley）上，特别是在春季及初夏时期经常受到罕见强烈风暴影响。

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