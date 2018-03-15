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此内容发布于2018年3月15日 下午9:35 最后更新 - 2018年3月15日 -21:35

（法新社华盛顿15日电） 美国媒体今天报导，调查俄罗斯影响美国大选的特别检察官穆勒，已对川普集团发出传票，要求交出与俄罗斯有关的档案，使通俄案调查距川普本人更靠近一步。

「纽约时报」引述2名知情人士报导，作为展开通俄调查后首次要求提供与川普企业有关资料，穆勒（Robert Mueller）在最近几周内向川普企业发出传票，下令交出所有与俄国相关及其他在查案范围内的档案。

川普企业包括旗下全球房地产、旅馆、高尔夫球场等资产，以及特许、销售与品牌发展业务的中央管理机构。川普企业未直接证实最新的传票消息，仅轻描淡写说报导都是「旧闻」。

川普企业在一份声明里说：「自2017年7月我们就对大众说过，川普企业完全配合所有调查，包括特别检察官，也会回应对方的要求。」

白宫发言人桑德斯（Sarah Sanders）被问到案情发展的回应时，仅说：「我们会持续配合穆勒。」

在这些穆勒可能锁定的文件里，会有2015年在莫斯科建造川普摩天大楼的建议案。

穆勒是在调查俄国被控与川普阵营勾结时，要求调阅川普企业资料，看似他想让调查扩大至包括外国资金对川普政策作为的影响性。

美国有线电视新闻网（CNN）上月披露，穆勒已对川普女婿库许纳（Jared Kushner）于总统交接期间，找俄国以外的外国投资者为自家企业提供资金一事，展开调查。

川普先前曾警告穆勒，调查范围别超过早先的规模，也别去碰川普家族的商业交易。川普去年7月接受纽时访问时就指出，特别检察官若逾越任何与俄国有关的范围而调查他的家族财务，就是跨越红线。

穆勒调查俄国干扰2016美国总统大选，到目前已起诉13名俄国人，以及包括4名前川普幕僚或职员在内的另外6人。

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