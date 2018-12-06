美媒：川普钦点国务院发言人 出任驻联合国大使

此内容发布于2018年12月6日 下午10:05

（法新社华盛顿6日电） 美国多个媒体报导，美国总统川普已决定任命国务院发言人诺尔特（Heather Nauert ）出任美国驻联合国大使。

即将卸任的美国驻联合国大使海利（Nikki Haley）在任职一年半后，今年10月宣布将在年底离职。

诺尔特曾任福斯新闻频道（Fox News Channel）主播和记者，川普去年初上台后，她在去年4月出任国务院发言人，今年稍早获任命为主管公共外交和公共事务的代理国务次卿。

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