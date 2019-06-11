此内容发布于2019年6月11日 上午5:50

（法新社华盛顿11日电） 新闻网站「拦截」（The Intercept）10日报导，与联邦当局调查美国总统川普阵营是否非法收受政治献金案有关连的一名阿拉伯联合大公国商人，受雇于阿联情报单位，暗中监视川普政府。

「拦截」网站引述美国前官员和相关文件指出，商人马里克（Rashid al-Malik）于2017年每个月收受数万美元，打探川普政府的中东政策。

「拦截」指出，马里克向这个波斯湾产油国的国家情报单位，回报攸关阿联利益的相关情资，包括美国致力调解涉及卡达的波斯湾国家纷争，以及美国官员和沙乌地阿拉伯最具权力王储穆罕默德．沙尔曼（Mohammed bin Salman）会晤等。

纽约时报（NYT）和华尔街日报（Wall Street Journal）去年底报导，美国联邦检察官正在调查，是否有外国人士向川普的就职委员会以及支持川普的超级政治行动委员会（super PAC）非法献金。

纽时报导，身为哈亚控股公司（Hayah Holdings）董事长的马里克，曾接受美国特别检察官穆勒（Robert Mueller）办公室讯问，作为调查的一部分。

纽时援引熟悉调查人士称，调查重点在于来自卡达、沙乌地和阿拉伯联合大公国的人士，是否利用「幽灵捐款者」献金，想藉此影响美国政策。

马里克的律师否认这则报导，他向「拦截」网站表示，他的当事人「并非情报特工」。他在电邮中写道：「他（马里克）从未『肩负』提供有关川普政府内部运作的资讯。」

这名律师也说，不过，马里克「曾在美国的众多场合，讨论各种与阿联有关的商业构想」。（译者：吴升鸿/核稿：刘学源）

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