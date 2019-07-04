此内容发布于2019年7月4日 上午7:50

（法新社迈阿密3日电） 美国阿拉巴马州（Alabama）检察官今天撤回对一名女子的指控，她先前被阿拉巴马州当局指控要为流产婴儿的死亡负责。

27岁女子马谢．琼斯（Marshae Jones）去年12月与另一名女子发生冲突，冲突中被子弹射中腹部，导致腹中5个月大胎儿死亡。当局表示，琼斯需为冲突升高负责，上周以过失致死罪逮捕她。

琼斯的律师怀特（Mark White）向法院提出声请，要求驳回这起引发维权团体责难的案件，伯明罕（Birmingham）西南方贝瑟默（Bessemer Cutoff）地区检察官华盛顿（Lynniece Washington）今天撤回对琼斯的指控。

根据新闻网站AL.com报导，华盛顿在记者会说：「在这起悲伤案件中，没有赢家，只有输家。」

怀特盛赞华盛顿的决定，他认为这「对我们委托人和阿拉巴马州都是适当的」。

怀特发声明表示：「地区检察官这个决定，将帮助马谢继续从这起悲剧事件中疗愈。」

「随着指控遭撤回，马谢周围提供支持社群现在可以把广大热情和精力摆在确保」这类案件再也不会发生。

阿拉巴马州5月通过「阿拉巴马州人类生命保护法」（Alabama Human Life Protection Act），几乎完全禁止人工流产手术，就算强暴乱伦怀孕都得生，唯一例外是当妊娠危及孕妇性命。

阿拉巴马州这项新法预定11月生效，但实施前很可能就会遭法院挡下，原因是与1973年最高法院就「罗伊诉韦德案」（Roe v. Wade）做出的判决相抵触，当时的判决让堕胎合法化。（译者：叶俐纬/核稿：刘学源）

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