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此内容发布于2018年2月21日 下午10:20 最后更新 - 2018年2月21日 -22:20

（法新社塔拉哈西21日电） 美国佛罗里达州14日发生高中校园枪击案造成17人死亡，今天在几个城市都有学生集会游行，要求总统川普及议员采取行动、管制枪枝。

事发的道格拉斯中学（Marjory Stoneman Douglas High School）枪击案幸存学生手举标语「不再重演」、「像个大人，做点事」，在佛州州府塔拉哈西（Tallahassee）游行。

枪击案幸存学生、17岁的雅赫（Florence Yared）对着州议会前聚集的数千名群众说：「我之前走过好几百万次的学校走廊，现在经过时充满了恐惧与哀伤…每次经过走廊都会让我想起血迹与尸体。」

另一名道格拉斯中学生普拉多（Lorenzo Prado）表示，他站出来是「要求我的政府改革」。普拉多说：「白白牺牲这些罹难者的生命，而不做出任何改变，对我们这个伟大国家来说，等同叛国行为。」

透过社交网路串联，佛州与其他地方的高中也有学生走上街头，团结一致，希望将这场悲剧转化为美国枪枝管制的转捩点。

数百名学生聚集在明尼苏达州明尼阿波利斯（Minneapolis），另外其他城市包括饱受枪枝暴力所苦的中西部大都市芝加哥。

服务于芝加哥「青年连线领袖学院」的艾德莫拉（Kofi Ademola）说：「学生们对于佛州与其他校园枪击，与他们自身在芝加哥每天面临的枪枝暴力，很能感同身受。」

今天在华府有数百名学生聚集在白宫外，抗议全国步枪协会（NRA），并要求川普采取行动。一个小女孩举着大声公，念出在枪击案中罹难14名学生、3名老师的名字，群众高举手臂朝向天空。

学生们正计划3月24日在华府与全国各地举办「为我们生命游行」（March For Our Lives）示威活动。（译者：林宏翰/核稿：徐睿承）

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