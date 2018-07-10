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此内容发布于2018年7月10日 下午10:20 最后更新 - 2018年7月10日 -22:20

（法新社墨西哥市10日电） 墨西哥总统当选人罗培兹欧布拉多今天表示，本周将在他的办公室会见美国国务卿蓬佩奥和其他美国官员。他的办公室位于保安不太严密的朴实宅邸内。

反体制左派的罗培兹欧布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）在1日的总统大选获得压倒性胜利。他说，在蓬佩奥（Mike Pompeo）、国土安全部长尼尔森（Kirstjen Nielsen）、财政部长梅努钦（Steven Mnuchin）和总统高级顾问库许纳（Jared Kushner）访问墨西哥期间，双方13日将在交接团队总部会面。

罗培兹欧布拉多的办公室位在墨西哥市一栋老旧大宅内，他在这栋宅邸前告诉记者：「我们感谢川普总统尊重人的态度，以及对墨西哥和美国的人民与政府之间达成谅解感兴趣。」

因姓名字母缩写而被称为「阿姆罗」（AMLO）的罗培兹欧布拉多将于12月1日就任，他承认在这栋宅邸接待高级政要非比寻常。

罗培兹欧布拉多说：「我的办公室就在后面，它不是非常大，因为下任政府不想要奢华的办公室。这将会是个简朴的政府。」他曾誓言，不会住进总统官邸或使用总统座机，甚至想将自己的薪水砍半。

罗培兹欧布拉多任命的外交部长、前墨西哥市市长厄伯拉特（Marcelo Ebrard）说，会谈举行时，交接团队将会负责宅邸内部的维安。（译者：陈昱婷/核稿：刘文瑜）

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