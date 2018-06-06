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此内容发布于2018年6月6日 下午8:50 最后更新 - 2018年6月6日 -20:50

（法新社华盛顿6日电） 美国总统川普执政团队一名官员今天告诉法新社，中国已提出购买700亿美元美国货，以交换华府撤销课徵关税计画，证实了稍早媒体报导。

「华尔街日报」（WSJ）昨天报导，中国首席经济顾问刘鹤周末在北京与美国商务部长罗斯（Wilbur Ross）率领的代表团进行贸易谈判，提出这项建议。

中国提议新收购的美国货，包括黄豆、天然气、原油和煤。

美国商务部向法新社表示，双方尚未达成最后协议，也未提供进一步资讯。

根据美国商务部，美国去年对中国出口贸易达1304亿美元。若中国新增购买700亿美元美国货，相当于美国对中国出口贸易成长53.8%。

单就货品而言，美国去年对中国贸易逆差达3750亿美元，创历史新高纪录，对此，白宫要求将美中贸易赤字缩减2000亿美元。

中国官媒「新华社」3日报导，「如果美方出台包括加徵关税在内的贸易制裁措施，双方谈判达成的所有经贸成果将不会生效。」

根据WSJ报导，刘鹤亲自向罗斯解释，华府若课徵额外关税，这项提议将无效。

美国与中国、欧洲和墨西哥等贸易战的目的，是为了让这些国家购买更多美国货并缩减贸易赤字，川普视贸易赤字为导致工作流失及威胁美国工业基础的肇因。（译者：徐睿承/核稿：张晓雯）

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