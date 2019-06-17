此内容发布于2019年6月17日 下午10:50

（法新社华盛顿17日电） 美国今天对伊朗加强施压，宣布将对中东地区增兵约1000人，并公布新照片声称显示伊朗犯下油轮攻击案。

在美国宣布增兵并公布新证据前，伊朗给予世界强权10天期限，要求履行2015年核子协议中的承诺，否则铀库存将超过协议要求的上限。

美国去年宣布退出伊朗核子协议后，德黑兰与华府之间的紧张情势逐渐升高，华府加强在中东地区的军事部署，并将伊朗精英革命卫队（Revolutionary Guards ）列为恐怖组织。

华府今天进一步施压。美国代理国防部长夏纳翰（Patrick Shanahan）在声明中表示：「基于防卫目的，我已经授权增兵约1000人，以因应中东的陆海空威胁。」

夏纳翰说：「近来伊朗攻击事件证明我方接获的情资确实可信，显示伊朗部队与代理团体的敌对行为威胁美方在中东地区的人员与利益。」

美国将上周阿曼湾两艘油轮遇袭案归咎于伊朗，德黑兰当局否认这项指控，称这番说法「毫无根据」。

五角大厦今天公布新照片，声称显示伊朗是攻击其中一艘油轮的幕后黑手。

美国的论点聚焦于Kokuka Courageous油轮上的未爆吸附雷，华府声称这枚水雷是由巡逻艇上的伊朗人移除下来。

五角大厦在附加照片的声明中说：「根据影片证据与迅速移除这枚未爆吸附雷所需的资源与熟练技术，显示伊朗犯下这起攻击案。」

美国上周公布一段解析度不高的黑白影片，声称显示伊朗人移除这枚水雷，但没有解释为何美军仍在此区时，伊朗人还要这么做。

今天公布的照片显示这枚未爆水雷据称附着的位置，以及据称在巡逻艇上移除水雷的伊朗人，还有另一个已爆炸装置造成的损害部分。

伊朗原子能组织（AEOI）发言人卡马万迪（Behrouz Kamalvandi）今天宣布，伊朗的浓缩铀库存很快将超过核子协议允许的上限。

卡马万迪说：「从今天开始倒数计时，还有10天时间，我们就会超过300公斤浓缩铀库存上限。」

他又说，一旦其他各方履行他们的承诺，这种情况就会扭转过来。

美国国务院发言人欧塔加斯（Morgan Ortagus）表示，全球「不应该屈服于核武勒索」。

联合国秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres）敦促伊朗持续遵守2015年核子协议，并要求各方避免升高中东紧张情势。

法国总统马克宏（Emmanuel Macron）在巴黎表示，他对伊朗最新发出的声明感到遗憾，敦促伊朗「保持耐心并负起责任」。

德国外交部长马斯（Heiko Maas）拒绝接受伊朗的最后通牒，坚称德黑兰必须坚守在核子协议中做出的承诺。

英国政府发言人也呼吁他们的说法，表示欧洲的核子协议签署国「始终如一地表明，承诺一做出就无法打折扣」。

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