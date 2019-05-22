此内容发布于2019年5月22日 上午5:20

（法新社纽约22日电） 非裔美籍亿万富翁史密斯（Robert Smith）日前宣布替一群学生偿还总金额估计达4000万美元（约新台币12亿5500万元）的学贷。此举不但掀起美国社会热议，也成为2020年大选话题。

几位有意角逐2020年总统大选的民主党籍政治人物已提出不同方案，以解决美国学生背负的沉重学贷压力，其金额几近1.5兆美元。

还债压力使20至30多岁的年轻人必须延后成家、买车买房和其他消费置产计画，而这也影响美国经济。

去年11月，前纽约市长彭博（Michael Bloomberg）即承诺捐18亿美元给母校约翰霍普金斯大学（Johns Hopkins University），以减轻中低收入学生的财务负担。

联邦参议员桑德斯（Bernie Sanders）曾于2017年提案，为多数学生减免公立大学学费，所需预算估计为6000亿美元，以金融交易税为财源。提案未获以共和党员居多数的联邦参议院支持。

不过，桑德斯正争取民主党总统候选人提名，也再度提出学贷相关政策。

民主党籍联邦参议员华伦（Elizabeth Warren）也计画角逐2020年大选。她上月公布一份免除公立大学学费，以及依收入取消既有学贷的详细计画。这个为期10年的计画预算约12亿5000万美元，将由富人税挹注。

华盛顿州州长英斯利（Jay Inslee）也剑指2020年大选。他昨天签署一项法案，内容为提高某关键商业税，并利用税收让家庭收入低于州中位数的学生明年起可免费就读公立大学。（译者：陈韵聿/核稿：刘淑琴）

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