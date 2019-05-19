此内容发布于2019年5月19日 下午8:35

（法新社华盛顿19日电） 非裔美籍亿万富翁投资人史密斯今天告诉乔治亚州亚特兰大莫豪斯学院毕业生，将替该校今年度的所有毕业生偿还学生贷款，金额估计达4000万美元（约新台币12亿5500万元）。

史密斯（Robert Smith）于2000年创立私募公司Vista Equity Partners，身家预估达44亿美元，2015年被富比士杂志（Forbes Magazine）评选为最富有的非裔美国人，超越同为亿万富翁的美国脱口秀女王欧普拉（Oprah Winfrey）。

史密斯在演说中表示：「2019年班毕业生，算我的！我的家族将拨款替他们付清学贷。」

史密斯接着指出，知道这一切都会是值得的，他们会把善举继续传下去，帮助改善更多非裔美国人的生活。

莫豪斯学院（Morehouse College）发言人指出，这是这间传统黑人大学收到有史以来最大的礼物。该校知名校友包括美国民权斗士马丁．路德．金恩（Martin Luther King Jr.）、导演史派克李（Spike Lee）和影星山缪杰克森（Samuel L. Jackson）。

主修商科的学生杜米尔斯（Elijah Dormeus）兴奋地表示：「如果我能后空翻，我会马上做。我真的感到欣喜若狂。」

他说自己身上背了9万美元学贷，他的母亲是纽约哈林区（Harlem）一间学校的校车司机。（译者：王品轩/核稿：陈昱婷）

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