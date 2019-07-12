此内容发布于2019年7月12日 下午8:50

（法新社华盛顿12日电） 身陷性侵丑闻、让美国劳工部长阿科斯达在争议中辞职的身价亿万富豪艾普斯坦，今天被控塞35万美元（约新台币1100万元）给两名涉嫌共谋的证人，试图「影响」他们。

美国媒体报导，纽约检察官表示，已经握有艾普斯坦（Jeffrey Epstein）汇给共谋嫌犯35万美元（约新台币1100万元）的财务纪录。

检察官指出，艾普斯坦汇了两笔封口费给两名未具名涉嫌共谋的证人，其中一人得到了10万元（约新台币310万元），另一人则获得25万元（约新台币790万元）。

检方认为，不可让艾普斯坦在等候审判期间保释出狱，并在一份文件中提到：「鉴于最新浮上台面的评估报告，这项举动的出现，特别是在这个时间点，显示被告（艾普斯坦）试图进一步影响可能提供对他不利讯息的共谋者。」

被控性侵未成年少女的艾普斯坦最近被爆出，10年前曾与美国劳工部长阿科斯达（Alexander Acosta）达成秘密认罪协商，阿科斯达为此宣布辞职。

66岁的艾普斯坦8日在纽约被控一项性贩运未成年人和一项共谋性贩运未成年人罪名，若遭定罪，最高将面临45年徒刑。

根据检方说法，艾普斯坦被控在2002到2005年期间，引诱数十名未成年少女到他纽约曼哈顿和佛罗里达州棕榈滩的豪宅，再付钱给她们与他从事性行为，最年轻的被害人年仅14岁。

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