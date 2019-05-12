此内容发布于2019年5月12日 上午6:50

（法新社华盛顿12日电） 美国国务卿蓬佩奥将启程前往俄罗斯，展开一场不寻常且吃力不讨好的外交之旅，因为尽管美国总统川普伸出友谊之手想与俄国和解，他却站在坚决反对俄国的立场。

蓬佩奥（Mike Pompeo）预定14日与俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）在黑海度假圣地索契（Sochi）见面。自去年7月川普在赫尔辛基高峰会中对蒲亭展现信任而在国内广受挞伐之后，他将是与蒲亭接触的最高层美国官员。

美国特别检察官穆勒（Robert Mueller）对「通俄门」案的调查只结束不到两个月时间。他的调查报告认为俄国曾干预2016年美国总统大选，但川普竞选团队并未与俄方勾结。

川普上任的头两年都被穆勒调查行动的阴影笼罩，而调查结束不久，川普5月3日就与蒲亭通电话逾1小时，并盛赞那是一次「非常正面的」通话。

川普说，蒲亭向他挂保证，俄国并未涉入委内瑞拉政局。这与蓬佩奥及其他美国高层官员的说法大异其趣，他们数周来一直要求俄国别再为委内瑞拉左翼总统马杜洛（Nicolas Maduro）撑腰。华府正试图推翻马杜洛政权。

委内瑞拉只是引发美国与俄国冲突的连串议题之一，其他还包括叙利亚战争、限武承诺及乌克兰战争等。

虽然川普身为美国元首，但却是有如华府的局外人，实际上包括蓬佩奥等所有高阶行政官员，以及跨党派国会议员，皆主张对俄国采取更强硬立场，包括针对俄国干预美国大选，以及俄国在2014年从乌克兰手中并吞克里米亚（Crimea）等采取制裁行动。

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