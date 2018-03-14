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此内容发布于2018年3月14日 上午2:35 最后更新 - 2018年3月14日 -02:35

（法新社华盛顿13日电） 美国政府今天宣布，对加拿大进口的一种新闻用纸课徵反倾销税，进一步加剧美加两国间的贸易紧张关系。

法新社报导，这种纸名为「非涂布磨木浆纸」（uncoated groundwood paper），用以印刷报纸。商务部说，美国2016年从加拿大进口总价值高达12亿7000万美元的这种纸。

美国坚称，加拿大销往美国的非涂布磨木浆纸售价低于合理价格。

这次课税只是初步作法，美方将展开进一步调查，最后决定将于8月出炉。

引入加拿大非涂布磨木浆纸的美国进口商，如今将须支付相当进口价22.16%的保证金。

经美国「北太平洋纸业公司」（North Pacific Paper Company）投诉后，当局作出这项决定。

美国和加拿大互为彼此最大贸易伙伴，但自川普去年一月上任以来，双方关系已趋紧绷。

加拿大政府说，美国这项新措施「令人失望」。

加国外交部长和自然资源部长发表声明说：「任何关税将对美国报业造成直接和负面影响，尤其是在小城镇，将致美国印刷业流失工作机会。」

美国作出上述宣布之际，加拿大外长方慧兰（Chrystia Freeland）正在华府共商双边贸易关系。（译者：刘文瑜/核稿：张佑之）

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