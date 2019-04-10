此内容发布于2019年4月10日 下午4:20

（法新社华盛顿10日电） 美国国务卿蓬佩奥今天表示，美国准备与俄罗斯会谈延长新战略武器裁减条约（START），中国在下个阶段也应该加入这项条约。

在美俄关系高度紧张之际，新战略武器裁减条约（New START）即将于2021年到期。这项条约规定两国核弹头数量必须远低于冷战时代的限制。

蓬佩奥（Mike Pompeo）说，美俄两国都「相当遵守」新战略武器裁减条约，与中程飞弹条约（INF）的情况不同。美国指控俄国违反这项限制中程飞弹的条约，今年宣布将退出。

他前往联邦参议院外交委员会作证，被问起延长新战略武器裁减条约一事时说，美国总统川普「已经表明，如果我们能达成好的，稳固的限武协议，我们一定要达成」。

不过，蓬佩奥也指出，下阶段的战略武器裁减条约应该纳入中国。他说：「我们必须确保让所有相关各方都加入其中。」

他又说：「也许我们没法做到。也许我们最后只能和俄国在这方面合作。但如果谈起对美国构成危险的核武能力，如今的世界已大不相同。」

民主党籍参议员默克利（Jeff Merkley）问起他是否指中国时，蓬佩奥作肯定答覆，他并表示，这个新兴亚洲大国已扩大核武计画。

蓬佩奥表达希望延长新战略武器裁减条约，显示美国政府的立场已和2017年时不同，当时刚就任总统的川普批评这项由前总统欧巴马谈判达成的条约是「一面倒的」交易。

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