此内容发布于2019年8月1日 上午1:50

（法新社华盛顿31日电） 美国总统川普政府今天宣布，计划准许从加拿大进口较低廉的处方药，但这个举措却被制药业批为「危险」行为，批这是政府「噱头」。

根据经济合作暨发展组织（OECD），美国民众每年平均花费1200美元（约新台币3万7400元）购买处方药，高于世界各国。

大力拯救糖尿病患者的胰岛素价格，过去10年增加2倍以上，迫使许多未纳保病人得限定用量，或从加拿大或墨西哥走私，甚至得在治疗与其他如房租等基本开销间做选择。

美国卫生及公共服务部（HHS）部长艾萨（Alex Azar）宣布这项名为「安全进口行动计画」（Safe Importation Action Plan）时说：「美国人应免受高昂药物费用所苦，他们应该享有以病人为本的可负担医疗保健系统。」

谴责药价暴涨的川普乐见这项倡议。他推文说：「为许多美国人降低药物价格，包括我们伟大的长者！」

川普也支持遏止药价节节高涨的参院跨党派法案，使这项议题成为2020年总统选战的焦点。

但美国药厂公会（PHRMA）猛烈抨击这项举措，说这个计画危害美国民众。执行长鄂布尔（Stephen Ubl）说：「当局的进口计画对美国病患而言过于危险。执法部门不断警告，进口计画可能使类鸦片药物危机恶化，并危害公众安全。」

鄂布尔表示，这项计画是个「噱头」，敦促政府把注意力放在降低保险未涵盖的患者自费政策。

美国全国商会（US Chamber of Commerce）也加入批评行列，表示进口药物「会造成重大、有悖常理的后果」，包括让患者暴露于不合格、伪造及仿冒药物的威胁下。

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram