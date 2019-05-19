此内容发布于2019年5月20日 上午12:05

（法新社华盛顿19日电） 美国下个月将在巴林主办一场研讨会，中东和平计画中的经济议题料将成为会谈焦点。美国总统川普允诺提出的中东和平计画，目的在于促进巴勒斯坦安定繁荣。

美国与麦纳玛当局共同主办的这场经济研讨会将于6月25至26日登场，各国政府、公民社会和商界领袖届时将齐聚一堂。

两国发表联合声明说：「这场研讨会是个关键机会…让各界分享想法、讨论战略并激起对可能透过和平协议实现潜在经济投资和举措的支持。」

在前朝政府历经无数次挫败后，川普政府预计最快可能下个月公布万众期待已久的中东和平计画，不过巴勒斯坦拒绝接受，认为这项计画严重偏袒以色列。

华府尚未替研究这项计画的政治议题提出确切时间表。

川普女婿库许纳（Jared Kushner）是提出相关提案的要角。

库许纳说，在麦纳玛（Manama）举行研讨会，是「展现我们在这个地区创造更强经济脉动想法的机会」。

他说：「巴勒斯坦和中东地区所有人民都值得享有有尊严的未来和改善生活的机会。」

库许纳说：「经济要进步，唯有透过坚实的经济愿景，并视核心政治议题能否获得解决。我们期待很快能针对如何弥合核心政治议题提出我们的愿景。」（译者：刘文瑜/核稿：陈昱婷）

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