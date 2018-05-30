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此内容发布于2018年5月30日 上午10:05 最后更新 - 2018年5月30日 -10:05

（法新社巴黎30日电） 美国课徵钢铝进口关税生效在即，经济合作暨发展组织（OECD）今天呼吁遏止全球贸易紧张情势上升。

美国总统川普3月宣布，针对钢铝分别课徵25%和10%进口关税，引爆全球外交争执，导致市场陷入波澜起伏数周之久。

包括法国总统马克宏（Emmanuel Macron）和德国总理梅克尔（Angela Merkel）在内的世界领袖，尽管努力想把多边贸易体系从边缘拉回来，但是美国课徵钢铝进口关税仍预定6月1日生效。

另一方面，美国准备对中国窃取智慧财产权的行为进行贸易制裁。

OECD代理首席经济学家白瑞拉（Alvaro Pereira）说：「首要的是，应该避免贸易紧张情势逐步上升。今日世界经济比以往更为整合与连结，在此情况下，贸易紧张情势进一步上升，可能大大影响经济扩张，并且扰乱重要的全球价值链。」

先前，世界贸易组织（WTO）和国际货币基金（IMF ）也发出类似的警告， OECD如今在最后一刻提出呼吁。

川普政府「美国优先」政策带来的保护主义威胁，对于全球成长展望的影响逐渐扩大。OECD预估今年全球成长3.8%，接近金融危机前的平均值。

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