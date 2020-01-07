此内容发布于2020年1月7日 下午9:20

（法新社华盛顿7日电） 美国总统川普今天试图移除关于美国驻伊拉克军队未来发展的疑虑，表示尽管美国在巴格达狙杀伊朗最高将领引发当地民众愤怒，他们还是应该留下来。

川普在白宫告诉记者：「在某些时候，我们想要撤出，但现在不是时候。」

在伊拉克国会敦促美军撤离后，尽管美方试图澄清美军的未来发展，区域紧张局势与不确定性还是升高。

伊朗媒体报导，一群民众在克尔曼市（Kerman）参加伊朗革命卫队（Revolutionary Guards）指挥官苏雷曼尼（Qasem Soleimani）的葬礼时，不幸发生踩踏意外，造成50多人身亡。

极具影响力的苏雷曼尼是3日在巴格达国际机场附近遭美国无人机攻击击毙，他的遗体在家乡下葬时，现场观礼群众失控。

这场悲剧让苏雷曼尼遭斩首后的局势更为动荡，伊朗群众高喊「美国去死」，德黑兰与华府也相互扬言将开战。

川普先前扬言爆发冲突时将轰炸伊朗文化遗址，然而，此举可能构成战争罪，现在他退一步说：「如果法律是这么规定的，我会遵守法律。」

伊朗革命卫队最高指挥官沙拉米（Hossein Salami ）少将在苏雷曼尼的葬礼上说，伊朗将「采取报复行动」。他说，如果美国进一步发动攻击，「我们将焚烧他们心爱的事物」。

美国国防部长艾斯培（Mark Esper）说，「我们预期」伊朗会将威胁付诸行动。

川普说：「我们完全准备好了。」他说：「如果伊朗做了他们不应该做的事，他们将面临后果，而且是非常强烈的后果。」他还称苏雷曼尼是「怪兽」。

尽管华府保证约5200名美军将留在伊拉克，数个盟国的军队已经开始撤离，使得美国带头协助伊拉克人对抗伊斯兰国（Islamic State）圣战士的任务走向充满疑虑。

加拿大宣布，约500名驻军中的其中一部分将撤到科威特。北大西洋公约组织（NATO）在苏雷曼尼遭狙杀后暂停伊拉克的训练任务，现在表示他们也暂时将部分人员「改派」到伊拉克国内外地点。

德国与罗马尼亚等数国也宣布计划移动军队。法国则表示，目前不打算将军队撤出伊拉克。

义大利国防部长葛瑞尼（Lorenzo Guerini）与美国防长艾斯培进行「坦率且清楚的」通话后，义大利也说，约1000名驻伊拉克军人将留下来。

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