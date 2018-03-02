下面的内容来自我们的合作伙伴，因此我们不能保证这些内容能够正常显示。

此内容发布于2018年3月2日 下午7:50 最后更新 - 2018年3月2日 -19:50

（法新社渥太华2日电） 加拿大最大民间部门工会今天呼吁，若华盛顿当局真要对进口钢铁与铝制品课徵关税，加国政府应该退出北美自由贸易协定（NAFTA）谈判，以示抗议。

于此同时，加拿大总理杜鲁道（Justin Trudeau）警告，若美国课关税将对加美两国造成巨大痛苦。

加拿大工会联合会（Unifor）声明表示：「如果美国对钢铁与铝制品课徵不公正和惩罚性关税，而加拿大没有取得豁免，那么加拿大政府别无选择，只能退出北美自由贸易协定的重新协商。」

联合会代表加国各地成千上万汽车制造业、钢铁与铝制品业的员工。

联合会的盖聂（Renaud Gagne）说：「明显地，美国正使用关税当作贸易武器。在北美自由贸易协定谈判期间，宣布课徵关税并非偶然。」

他说：「联邦政府必须站出来，即刻对抗美国政府带来的威胁和支持利害关系人。」

渥太华当局并未直接回覆联合会的诉求，但杜鲁道说：「我国对美国的钢铁贸易有20亿美元顺差，所以我们认为两国之间对钢铁与铝制品课徵任何关税都是绝对不能接受的。」

由于加拿大和美国钢铁业高度整合，杜鲁道进一步说：「这项举措将会对他们造成的伤害，就跟对我们的伤害一样多。」（译者：叶俐纬/核稿：陈昱婷）

Neuer Inhalt Horizontal Line