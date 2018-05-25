下面的内容来自我们的合作伙伴，因此我们不能保证这些内容能够正常显示。

此内容发布于2018年5月25日 上午4:05 最后更新 - 2018年5月25日 -04:05

（法新社纽约25日电） 拜页岩气生产进步之赐，美国天然气产量大增，预估2年后将成全球第3大出口国。这样的发展受到美国总统川普支持，甚至有人怀疑，这可能是川普退出伊朗核子协议的理由之一。

美国自2009年起已是全球最大天然气产国，去年产量达到每日20亿立方公尺。如今美国正在国际间寻找新的天然气出口市场。

法国兴业银行（Societe Generale）天然气研究部门主管杜赫提（Breanne Dougherty）指出：「2018年到2019年这段时期，一直以来被标示为全球天然气讨论的转折点。」

美国已透过输气管，将部分天然气出口到加拿大和墨西哥。为了触及更远的市场，美国能源业目前纷纷看好可透过船运出口的液态天然气。

美国液态天然气出口从2016年开始成长。当时钱尼尔能源公司（Cheniere Energy）首度从路易斯安那州萨宾隘口（Sabine Pass）的天然气码头，透过油轮输出天然气。在此之前，美国液态天然气只能从阿拉斯加的一个码头出口，这个码头已在2015年关闭。

美国液态天然气出口量一年内翻4倍，使得美国去年创60年来首度成为液态天然气净出口国。其中超过一半销往墨西哥、南韩和中国，1/3运往欧洲。

道明能源公司（Dominion Energy）3月已买下马里兰州一个新码头，且还有4个码头计画预定明年底前完工，美国液态天然气出口量预料将进一步跃增，达到每日2亿7200万立方公尺。

美国能源资讯署（EIA）因此预估，美国将在2020年以前成为全球第3大液态天然气出口国，仅次于澳洲和卡达。

美国天然气出口商预期将遭遇热切的买家。根据国际能源总署（IEA）估计，从现在到2040年，全球天然气需求应该会以每年1.6%的速度成长，反观原油和煤炭需求年成长率分别将只有0.5%和0.2%。

川普也正在推动美国天然气出口。他数度赞扬美国天然气的优点，去年夏天访问波兰时，他还建议欧洲国家分散天然气供应来源，称这么做对他们有利。

因此欧洲官员怀疑，川普决定退出2015年的伊朗核子协议与此有关，因为这么做会抑制伊朗的天然气产量。加上川普最近发言批评连接俄罗斯和德国的北溪天然气2号管线（Nord Stream 2），这些都可能为了扩大美国的天然气出口市场。（译者：张正芊/核稿：陈政一）

Neuer Inhalt Horizontal Line