此内容发布于2019年7月16日 上午1:20

（法新社华盛顿16日电） 遭美国总统川普锁定的4名民主党女国会议员都是少数族裔，代表分裂的民主党内最活跃的自由派，且不是第一天陷入争议。

自称是进步派新人四人帮的是纽约州联邦众议员欧加修-寇蒂兹（Alexandria Ocasio-Cortez）、明尼苏达州的欧玛（Ilhan Omar）、麻萨诸塞州的普瑞斯利（Ayanna Pressley）与密西根州的特莱布（Rashida Tlaib），除了欧玛以外其他人都在美国出生。

川普近来接二连三地发表仇外言论攻击这4人，诸如要她们「滚回」原籍国、指控她们「对盖达组织（Al-Qaeda）等美国仇敌有爱」之类的言论。

她们都是协助翻转联邦众议院，让民主党重获掌控权的新浪潮成员，今年1月入主国会就职。

她们是因为反对川普而团结在一起，不顾中间派的民主党人抵制，使用与川普一样的武器－社群媒体，齐力推动进步派施政议程。

● 欧加修-寇蒂兹

29岁的欧加修-寇蒂兹是波多黎各裔出身，是联邦众议院最年轻的众议员，她自认是社会主义者，美国政坛将她放到民主党内与联邦参议员桑德斯（Bernie Sanders）一样的极左翼。

欧加修-寇蒂兹是社群媒体经营高手，有470万名追随者。不过，她上月掀起了巨大争议，称美国南部的移民拘留设施是「集中营」，遭谴责是在羞辱大屠杀（Holocaust）受害者。

● 欧玛

童年时逃出遭战火蹂躏的索马利亚，以难民身分落脚美国的欧玛，是联邦众议院第一名非裔穆斯林女性，平常穿戴穆斯林希贾布（hijab）头巾。

37岁的欧玛今年2月遭受批评，因为她说美国政治人物是受到金钱驱使才支持以色列，她今年3月称911事件是「某些人做了某些事情」，遭控试图淡化911事件的冲击。

● 特莱布

42岁的特莱布是首位当选联邦众议员的巴勒斯坦裔美国人，她5月对大屠杀发表的意见，遭谴责是反犹。

她在雅虎新闻（Yahoo News）网路节目Skullduggery上说：「我常跟民众说，每当我想到大屠杀、大屠杀悲剧，以及这是我的祖先-巴勒斯坦人丧失了国土、失去了生命，我总是会有一种平静的感觉。」

欧玛与特莱布自从宣布支持抵制以色列的国际行动后，经常遭控抱持反犹太主义。

● 普瑞斯利

45岁的普瑞斯利是麻州首位当选国会议员的非裔美国人，她一向痛批川普执政团队的移民政策，批政府把移民关在拘留设施的「牢笼」里。

普瑞斯利、特莱布与欧加修-寇蒂兹都是联邦众议院金融服务委员会成员。

普瑞斯利今天说，「四人帮」成员绝对不只限于她与另外3名国会议员。

她说：「四人帮规模很大，包括致力打造更公平与更正义世界的人，这是我们想要投入的工作。」

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