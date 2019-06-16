此内容发布于2019年6月16日 下午10:20

（法新社华盛顿16日电） 美国打算另对3000亿美元中国货品加徵关税，向太平洋两岸的市场与重要产业递出最坏剧本。

美国从17日起就新一轮对3000亿美元中国货品加徵关税举行7天的公听会，美国各主要商界会就停工、生意流失及美国产业优势滑落，提出最强烈的警告。

若新一轮对3000亿美元销美中国货品加徵关税生效，意味中国每年超过5000亿美元销美货品将全数被加徵关税。美中贸易谈判上月突然中断后，川普政府扬言对最后3000多亿美元中国货品加徵关税。

川普至今已对2500多亿美元中国货品加徵关税，但避开了大部分的民生消费品。

包括零售业巨擘达吉特（Target）与沃尔玛（Walmart）在内数百家美国大小公司，在13日致函川普时警告，新一轮关税将流失200万就业机会，还会使美国的国内生产毛额（GDP）成长削减至少1个百分点。

川普把解决目前美中贸易谈判僵局的希望寄托在月底G20峰会期间与习近平会谈。他10日告诉财经媒体CNBC，若习近平不来，他会「即刻」实施新一轮加徵关税。但因有公众讨论时程，新一轮的关税势必得在G20峰会结束后才能执行。

不过美国商务部长罗斯（Wilbur Ross）今天表示，美国总统川普与中国领导人习近平即便在月底大阪G20峰会时会谈，也只是让美中恢复停顿的贸易谈判，不会达成重要的贸易协议。

罗斯接受「华尔街日报」访问时说：「我想G20期间最有可能达成的结果，是双方同意积极恢复谈判；在元首这个层级，他们不会谈到如何执行贸易协议等这类细节」。川习两人是否在G20期间举行峰会尚未确认。

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