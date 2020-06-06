（法新社华盛顿5日电） 美国职业美式足球NFL球星布里斯日前说，在播放美国国歌时下跪抗议种族主义，是对国旗不敬。布里斯在遭各方挞伐后表达歉意，但总统川普今天说他没必要道歉。

纽奥良圣徒队（New Orleans Saints）四分卫布里斯（Drew Brees）3日在一场访问中说，NFL球员在播放国歌时下跪抗议种族不公平，是对美国国旗「不敬」。

这番话引来抗议声浪，他的队友、其他NFL球员、甚至美国职篮NBA巨星詹姆斯（LeBron James）都指责布里斯发言不当。

美国非裔男子佛洛伊德（George Floyd）5月25日在明尼苏达州明尼阿波利斯市（Minneapolis）被一名白人警察以膝盖压制后颈，最终断气。他的死正在全美各地激起反种族主义及反警察暴力示威活动。

布里斯昨天发布长篇道歉声明说，他已经意识到自己的言论「伤人且麻木」。

然而，川普对布里斯的道歉不以为然。川普于2017年说，在播放国歌时下跪抗议的NFL球员是该被开除的「王八蛋」，引发轩然大波。

川普今天推文表示：「我是布里斯的大粉丝。我觉得他真的是最棒的四分卫之一，但他不该收回他原本尊敬我们宏伟的美国国旗的立场。」

川普说：「星条旗就该被尊崇、珍惜、高飞。我们应该（在国旗前）挺立，最好敬个礼，或把手放在心上。你可以抗议别的东西，但不能是我们伟大的美国国旗。不要下跪！」

2016年，NFL球员卡珀尼克（Colin Kaepernick）在赛场上播放国歌时，以单膝下跪的方式吸引大众关注警察暴力及种族不公的现象，因为当时接连有数起手无寸铁非裔美国人在与执法人员冲突时死亡的事件。

卡珀尼克于2017年初被球队释出，再没回到NFL打球。但他的抗议行动在佛洛伊德死后被大量沿用，象徵为种族平等而奋斗。

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