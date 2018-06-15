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此内容发布于2018年6月16日 上午1:20 最后更新 - 2018年6月16日 -01:20

（法新纽约15日电） 美国和中国爆发贸易战，其中诸多龃龉是川普总统所引起，美国农民首当其冲，而川普胜选的大票仓多在这些乡村地区。

川普今天宣布，对价值数百亿美元的中国货物课徵他扬言已久的关税，随即招致北京当局报复，也对等值的美国商品祭出关税，其中包括农产品，黄豆是大宗。

针对节节攀升的关税，游说团体「农民自由贸易」（Farmers for Free Trade）表示：「对美国农民来说，这不再只是理论问题，这令人十分恐慌。」「这不再是谈判策略，而是在对他们的生计课税。」

中国是美国黄豆最大买家，去年进口120亿美元的黄豆，约占美国收成的30%。

来自明尼苏达州惠顿市（Wheaton）的贝叶（Jamie Beyer）种植黄豆、玉米、甜菜、小麦和苜蓿。贝叶说：「我们的市场已够低迷，这些贸易不稳定要素为现况增添了非常多的压力。」「我们觉得这些关税重创了农业经济。」

全美第2大农业联盟「全国农民工会」（National Farmers Union）负责人强生（Roger Johnson）说，工会支持白宫欲减少美国贸易逆差的目标。

但他也说：「不过，我们组织越来越担心政府没有计画，去确保家庭农民和大农场经营者不因国家追求这些目标，而被白白牺牲。」

尽管如此，鲜少有人直接怪罪川普。农民赫斯特（Blake Hurst）表示，密苏里州有很多人仍愿姑且相信川普一次。（译者：梁元龄/核稿：卢映孜）

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