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此内容发布于2018年3月12日 上午8:05 最后更新 - 2018年3月12日 -08:05

（法新社布鲁塞尔12日电） 美国总统川普宣布课徵钢铝关税后，欧洲联盟反弹，争端升温。欧盟首席贸易官员今天表示，欧洲会挺身面对贸易保护主义者的恫吓。

欧盟（EU）贸易事务执委马姆斯壮（Cecilia Malmstroem）在布鲁塞尔一场研讨会上表示：「有些地方的人把全球化带来的痛归咎于贸易，或把贸易当代罪羔羊，不然就是以为可以躲在高墙和边界后生活。」

马姆斯壮说：「我们近来看到贸易是如何被当作武器，用来威胁、恐吓我们。但我们并不害怕，我们会挺身面对恶霸。」

川普在这场汹涌贸易争端中，特别将矛头对准欧洲，扬言欧盟若不撤下对美国产品的壁垒，他就要向德国汽车课税。

川普宣布对进口钢铝分别课徵25%和10%关税，不仅刺痛欧盟和其他主要贸易伙伴，也使盟国和华盛顿内部许多人士深感震惊。但川普政府表示将考虑破例，也已豁免墨西哥与加拿大。

马姆斯壮10日才与美国贸易代表莱特海泽（Robert Lighthizer）在布鲁塞尔举行协商，望能化解双方争执并避免全面贸易战爆发，可惜会谈无疾而终。（译者：陈乃瑜/核稿：严思祺）

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