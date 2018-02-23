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此内容发布于2018年2月23日 下午11:05 最后更新 - 2018年2月23日 -23:05

（法新社华盛顿23日电） 美国总统川普捍卫让部分美国教师佩枪的争议性构想，他今天在演说中表示，佛州高中校园上周发生枪击，若教师佩枪便能「击毙」枪手。川普也批评校警皮特森是一名懦夫，未能阻止枪击。

川普在华盛顿附近的美国保守政治行动会议（Conservative Political Action Conference）演说时，也呼吁对枪枝购买者进行更严格的背景审查，并批评在夺走17人性命的佛州派克兰（Parkland）校园枪击案中，武装校警皮特森（Scott Peterson）未能阻止枪手。

谈到19岁枪手克鲁兹（Nikolas Cruz）14日在道格拉斯中学（Marjory Stoneman Douglas High School）对前同学开枪事件，川普说「佩枪教师能在枪手知道发生什么事之前，将他击毙」。

川普也批评警方派驻校园的皮特森，在枪击案发生当下，并未对枪手克鲁兹做出任何行动。

川普说：「校园有一名警卫。他没有拿出应有表现。」「他愧对执法单位。」

在离开白宫前往美国保守政治行动会议时，川普对皮特森的言论更尖锐。

川普告诉记者：「要他起身有些作为时，他却没有勇气或有其他事阻挡他。」「但他确实没做好，这一点是无庸置疑的。」

他说：「他在压力下无法做出适当反应，或他是一名懦夫。」

布罗瓦郡（Broward County）警长昨天说，皮特森被停职后已经辞职。（译者：叶俐纬/核稿：张晓雯）

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