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此内容发布于2018年3月9日 下午11:05 最后更新 - 2018年3月9日 -23:05

（法新社华盛顿9日电） 美国国防部一份备忘录今天指出，军用车辆11月11日将开上华府街道向退伍军人致敬，备忘录内详细记载美国总统川普的阅兵梦。

白宫一个月前宣布，川普（Donald Trump）希望举行大规模阅兵。不过，这非常规的阅兵要求，随即引发外界把美国与其他相对专制国家的类似活动拿来做比较。

这份致美国参谋首长联席会议（JCS）主席邓福德（Joe Dunford）的备忘录写道：「本次阅兵将着眼于我们退伍军人在美军历史上的贡献，从独立战争、1812年战争迄今，重点在强调自由的代价。」

美国国防部先前曾表示，计划举行阅兵时间「约于」退伍军人节（Veterans Day），其他国家称这天为一次世界大战终战纪念日。

国防部计划仅派出「轮型车辆，而无战车」，因为战车会辗坏道路。

根据备忘录，阅兵最后将有「重要的空军元素，包括还能使用的旧飞机」。

阅兵路线将从白宫延伸到国会山庄约1.6公里。川普将在国会山庄检阅部队，退伍军人及荣誉勋章（Medal of Honor）受奖者都将出席。（译者：叶俐纬/核稿：卢映孜）

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