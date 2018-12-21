美想将移民送墨国 墨外长：没签协议

此内容发布于2018年12月22日 上午12:05

（法新社墨西哥市21日电） 墨西哥新外交部长厄伯拉特（Marcelo Ebrard）今天说，美国与墨西哥没有签署协议，因此无法让申请美国庇护的第三国移民待在墨西哥。

美国国土安全部（DHS）部长尼尔森（Kirstjen Nielsen）表示，川普政府将把越过美国南方边界的移民送返墨西哥，同时审核他们寻求庇护的案件，厄伯拉特隔天即做出这项声明。

厄伯拉特在总统每日新闻发布会上表示：「我们没有签署任何协定，而且也不会这么做。」墨国新总统欧布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）1日才刚上任。

墨西哥驻华府代办札巴戈迪亚（Jose Antonio Zabalgoitia）昨天告诉记者，墨西哥会「确保收到（美国）庇护申请结果的外国人士充分享有宪法承认的权利和自由」。

但他也敦促华府，「不要把移民变成人球」。

札巴戈迪亚说：「这项措施仅适用于（在美国）寻求庇护的人。」「我们不会接受遭美国驱逐出境的人。」

此番言论使墨西哥部分批评人士认为，这代表新政府已与华府签署正当化程序的协定。

厄伯拉特表示，并非如此。

他说：「墨西哥不会接受这样的协议，我们告诉他们很多次了。」

厄伯拉特表示，官员已向华府询问他们正在进行事情的更多细节，以便当局24日能就这项政策提出「更确切的立场」。

川普政府先前下令，拒绝对数以万计北上的中美洲移民庇护，但遭到美国法院驳回后，美国做了上述宣布。这些中美洲移民多半来自瓜地马拉、萨尔瓦多及宏都拉斯，为逃离家乡贫困及暴力，一路往北挺进。

由于墨西哥不接受从美国送回的非墨西哥移民，美国官员被迫将这些人登记在册，不是控诉他们非法入境，就是登记他们的庇护申请。

这些移民在等待未来听审前，将在美国境内获释，尼尔森说很少人会出现参加他们的庇护听审。

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