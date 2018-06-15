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此内容发布于2018年6月15日 下午11:05 最后更新 - 2018年6月15日 -23:05

（法新社华盛顿15日综合外电报导）美国政府拆散非法移民家庭的作法引发争议，官员今天表示，最近6周内非法入境美国的未成年者与双亲或成年监护人之间被拆散的人数将近2000人。

美国总统川普政府「零容忍」边界安全政策引发的不满情绪日益高涨。川普一再重申，对于家庭离散他也很愤怒，但仍持续谴责对手民主党造成这场危机。

有评论家认为，这是川普一手造成。而川普则暗示这场戏可能会继续拖下去。

国土安全部（Department of Homeland Security）发言人表示，4月19日到5月31日期间，共有1995名孩童与1940名成人分开，受到美国边界巡防队拘留。

国土安全部官员坚称，这些未成年者的拘留环境良好，他说：「在拘留孩童上，我们拥有世界数一数二的水准。」

在德州，拘留约1500名男童的地方，前身是沃尔玛（Walmart）超市。而政府正在边界附近搭设棚架，用来收容人数增加中的移民孩童、孤身一人的未成年者。

随着政府全面打击非法移民，官员表示，那些可能因非法入境受起诉的父母在等待判决几周内，暂时拘留在「监狱环境」。

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