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此内容发布于2018年7月11日 上午9:35 最后更新 - 2018年7月11日 -09:35

（法新社日内瓦11日电） 全球两大经济体的贸易战今天打到了世界贸易组织（WTO），美国要求「检讨」中国的会员资格。

在华府点燃美中关税大战的引信之前就已在世贸排定的中国「贸易政策检讨」，成了两强在经济对抗不断扩大下的新战场。

在为期3天的政策检讨登场前，中国向世贸组织提交一分报告，坚称北京自2001年入会以来，一直「大力倡议自由贸易」，并「全面履行承诺」。

美国驻世贸组织大使习达难（Dennis Shea）是率先在闭门检讨会议发言的人士之一。他主张，中国利用WTO会员资格占他国便宜；这种不当行为若不加以制止，将使世贸组织毁灭。

习达难在美国驻世贸代表团公布的事先备妥谈话中说：「不论是透过世贸组织内部或外部，都须处理中国并未完全推行开放和市场导向政策的问题；而这类政策正是世贸组织的基础。」

他还说：「不能再拖延这项检讨。」

「世贸组织若希望继续对世界贸易体制发挥作用，就须有所改变。」

席达难发表前述谈话前，美中不断升温的关税大战又爆发最新一波口水攻防：美国川普政府扬言对另一批总值2000亿美元的中国商品加徵关税，北京则矢言报复。

中国是否遵守世贸组织规定，尤其是北京据传以国家力量支持理应是私人经营的企业，是这场贸易冲突的争端核心。

席达难说：「中国对国内产业提供扭曲市场的大规模补助，以及其他形式的国家支援。」

他指出，世贸组织的规定允许政府在特定情况下支持国内产业，但中国的作法使得「竞争遭扭曲，不利于进口商品」。（译者：陈宜君/核稿：张佑之）

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