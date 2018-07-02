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此内容发布于2018年7月2日 上午8:20 最后更新 - 2018年7月2日 -08:20

（法新社布鲁塞尔2日电） 美国总统川普扬言对进口汽车加徵关税，欧洲联盟（EU）今天严重警告，华府如对进口汽车加徵关税，美国价值2940亿美元（约新台币8兆9861亿元）出口商品也将面临反制措施。

川普已经点名欧盟在贸易问题上，和中国一样令美国头痛，并扬言对欧洲进口汽车加徵20%关税。川普对欧洲进口汽车特别不满。

负责欧盟贸易政策的执委会在致美国当局信函中，描绘出一旦川普将关税威胁付诸实行，美国将面临的严重后果。

执委会说：「经济分析证实，若对这些产品加徵关税，美国经济将首当其冲。」

执委会表示，「高达2940亿美元的美国出口…可能将面临反制措施，范围涵盖美国经济各层面」，相当于美国2017年总出口的19%，比例惊人。

欧盟也强调，欧洲汽车业者对美国经济做出重要贡献，在美国「信誉卓着」。

欧盟执委会说：「2017年，在美设厂的欧洲汽车公司生产近290万辆汽车，占美国总产量26%。」

这些汽车公司在全美各地设厂直接或间接提供12万个就业机会。执委会指出，设厂地点包括南卡罗来纳、阿拉巴马、密西西比和田纳西州，这些南部各州素来以坚定支持川普着称。

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