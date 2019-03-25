此内容发布于2019年3月25日 下午8:50

（法新社华盛顿25日电） 美国国务院今天向国会提交报告指出，中国设下限制「有系统地」阻止美国外交官、记者及一般民众进入西藏。

在执行「西藏旅行对等法」（Reciprocal Access to Tibet Act）之下，美国国务院于这份报告记录无法进入这个喜马拉雅地区种种个案。去年12月参众两院跨党派通过这项法案，并经美国总统川普签署后正式生效。

这项法案指出在没有任何一个美国地区能被禁入西藏下，规定美国在今年结束前，按对等互惠原则，有权拒绝让中国官员获得美国签证。

报告提及：「中国政府有系统地在2018年阻碍美国外交官、官员、记者和游客至西藏自治区及其外围的藏区旅行。」

报告也指出，就连造访西藏的美国外交官都被「高度受限」。

报告当中也表示，「中国政府指派随行人员时刻跟着美国外交官和政府官员，以防止他们与当地联络人会面或交谈，且会对他们进行审问，并限制他们在这些地区的行动。」

西藏是中国唯一要求外交官和记者需申请特别许可证的地区。

美国国务院说，美方去年提出9份前往西藏申请，其中5份遭中方拒绝，当中包含美国驻中国大使布兰斯塔德（Terry Branstad）的申请。（译者：王品轩/核稿：陈昱婷）

Neuer Inhalt Horizontal Line