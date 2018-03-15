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此内容发布于2018年3月15日 下午11:05 最后更新 - 2018年3月15日 -23:05

（法新社华盛顿15日电） 美国监管机构今天开启减少香菸尼古丁的大门，让吸菸不易上瘾。此举意味着未来几年吸烟人数可能减少数百万人。

美国食品暨药物管理局（US Food and Drug Administration，FDA）表示，他们正在寻求公众意见，并将开始「探究一项产品标准，将香菸中的尼古丁含量降低到最少或不会成瘾的程度」。

FDA表示，尽管反吸菸运动已进行了数十年，美国每年仍然有近50万人因吸菸死亡，导致每年在直接医疗照顾和生产力损失上的成本将近3000亿美元。

FDA局长高特里布（Scott Gottlieb）表示：「我们今天正迈出关键的一步，最终可能使我们更靠近一个可燃菸将无法再创造或维持成瘾的世界的梦想。起初使得未来世代的人更难成瘾，并让更多目前的瘾君子戒菸或转用潜在危害较小的产品。」

今天发表在新英格兰医学期刊（New England Journal of Medicine）的一项研究指出，将尼古丁减少到不会成瘾的程度，意味着在政策实施的第一年可以减少500万名吸菸者。

报告指出，在5年内，会减少另外800万名吸菸者，而在2060年之前，美国的吸菸率将可能从现在的15%降至1.4%。

报告中并提到，到本世纪末，将有850万人的生命因此获救。（译者：实习生黄于珊/核稿：徐睿承）

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