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此内容发布于2018年6月19日 上午5:35 最后更新 - 2018年6月19日 -05:35

（法新社耶路撒冷19日电） 伊拉克民兵「人民动员」在叙利亚东部的一处基地17日遭空袭，美国暗示是以色列所为，不过以方今天拒绝发表评论。

毗邻伊拉克国界的叙利亚哈利（Al-Hari）基地17日傍晚遭到空袭。就在不到24小时前，以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）表示，以国会攻击伊朗在叙利亚各地的「代理人」。

在对抗盘踞叙利亚和伊拉克的逊尼派极端组织「伊斯兰国」（Islamic State）战争中，「人民动员」（Hashed al-Shaabi）的战士扮演主要角色。他们主要由接受伊朗训练的伊拉克什叶派民兵组成。

不过「人民动员」也和美国、以色列发生冲突。美国向来支持由库德族（Kurd）领导、控制叙利亚东部部分地区的联盟势力。以色列则担心，占领戈兰高地（Golan Heights）的以国部队会遭到伊朗煽动的攻击。

叙利亚当局和「人民动员」都将17日的空袭归咎华府。叙利亚人权了望台组织（Syrian Observatory for Human Rights）指出，至少52名战士死于空袭中。

但美国官员否认参与空袭，反指是以色列所为。

一名要求匿名的美国官员对法新社表示：「我们有理由相信，这是以色列发动的空袭。」

以色列军方拒绝评论美方说法。以军发言人表示：「我们不会评论外国媒体报导。」（译者：陈宜君/核稿：林治平）

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