美控非法充当外国代理人 俄女认罪

此内容发布于2018年12月13日 下午8:35

（法新社华盛顿13日电） 俄罗斯女子布提娜今天在美国承认非法充当外国代理人，藉由美国最大枪枝游说团体「全国步枪协会」（NRA）在共和党内建立强大人脉，打入美国总统川普核心圈。

30岁的布提娜（Maria Butina）成为首位因美国2016年总统大选期间企图影响美方政策而被定罪的俄国人，她同意与检方合作。布提娜面临最高6个月有期徒刑，之后可能被递解出境。

布提娜坦承自2015年以来与一名俄国官员和两名美国人合作，企图渗透美国最大枪枝游说团体「全国步枪协会」（NRA），建立非官方沟通管道，设法让华府对俄政策更为友好。

检方表示，布提娜与美国籍男友艾瑞克森（Paul Erickson）合作执行计画。艾瑞克森是共和党活跃人士，也是全国步枪协会内部人士。

布提娜的计画获得俄国总统蒲亭（Vladimir Putin ）盟友托辛（Alexander Torshin）部分指导和资助。托辛任职俄国中央银行副总裁，11月30日刚退休。

布提娜今年7月遭到逮捕，一度引发关注，俄国外交部在推特放上她的照片，主题标签写道「释放布提娜」。布提娜起初不认罪，但她今天承认共谋，没有登记为外国政府代理人。外国间谍经常被控这项罪名，不过没有证据显示布提娜为俄国谍报单位效力。

布提娜事件是美国特别检察官穆勒（Robert Mueller）「通俄门」调查的案外案。穆勒正在调查俄国干预美国2016大选情事及川普竞选阵营是否与俄国勾结串通。

法官未设定判刑日，但预定2月12日开庭聆讯。

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