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此内容发布于2018年11月28日 上午12:20 最后更新 - 2018年11月28日 -00:20

（法新社纽约联合国总部27日电） 北韩敦促联合国安全理事会成员国挡下美国针对平壤人权纪录召开特别会议的请求，表示此举恐与近来的和平努力相悖。

北韩大使金松（Kim Song，音译）在致安理会的信中，对安理会暂定12月10日召开会议「深感讶异和遗憾」，说这与「当前趋势背道而驰」。

假如会议如期举行，将会是安理会第5次召开年度会议，讨论北韩各项违反人权情事威胁国际和平与安全。

尽管未获中国支持，但自2014年起，美国每年都取得召开会议所需的9票门槛。

中国每年都要求发起程序性投票，企图阻挡这类会议，主张人权问题应由总部设在日内瓦的联合国人权理事会（UNHRC）负责探讨，而非安理会。

北韩大使写道，这类会议将「激起对立，而非鼓励和促进当前持续的正面发展」。

他指控美国「密谋邀请」联合国人权事务高级专员巴舍莱（Michelle Bachelet）向安理会发表演说，报告北韩违反人权的情况。

联合国国际调查委员会（United Nations Commission of Inquiry）2014年发布具有里程碑意义的报告，指北韩违反人权程度令人震惊，揭露北韩境内有许多劳改营，被关押者在里头遭严刑拷打、挨饿和就地处决。

这份报告指控北韩领导人金正恩行为残暴，并以他可就危害人类罪遭到起诉作结。

北韩驳斥相关指控，说这份报告是根据叛国异议分子说词所捏造而成。

探讨北韩违反人权问题的同时，中国和俄罗斯疾呼安理会松绑对平壤当局的制裁，以推动非核谈判进展。（译者：刘文瑜/核稿：蔡佳敏）

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