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此内容发布于2018年6月12日 上午12:35 最后更新 - 2018年6月12日 -00:35

（法新社华盛顿12日电） 现年76岁的肯塔基州参议员麦康奈（Mitch McConnell）今天成为在位时间最长的美国联邦参议院共和党领袖，他掌权逾11年，超过杜尔（Bob Dole）写下的纪录。

作为全美支持率最低的议员之一，这对他而言实属不易，自美国总统川普上任以来，共和党陷入一片混乱，麦康奈屹立不摇更使人印象深刻。

不过，麦康奈的实力无庸置疑，尤其是幕后的运筹帷幄。

共和党籍参议员艾萨克森（Johnny Isakson）谈到麦康奈的领袖角色时说：「他很得心应手。」

「他性情平稳，不会鲁莽行事，他考虑周到且非常聪明。」

麦康奈虽不像川普拥有个人魅力和冒险精神，但若把他说话温和的态度误解为软弱，可就大错特错了。

麦康奈担任参议院共和党领袖期间，已经历过3位美国总统。

麦康奈最近告诉新闻网站Politico，「我对我为麾下成员充满信心感到自豪」；还说他有意在2020年竞选连任。

共和党资深参议员薛尔比（Richard Shelby）说：「他懂得现代政治游戏。」

「他小心翼翼。这就是他屹立不摇的原因。」（译者：刘文瑜/核稿：徐崇哲）

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