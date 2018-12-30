美政府停摆影响经济数据发布 恐冲击股市经济

此内容发布于2018年12月30日 上午4:20

（法新社华盛顿30日电） 美国政府部分停摆造成的运作瘫痪，可能导致意外后果，包括经济数据不明和经济成长受影响。更糟的是，美国股市目前格外敏感，任何一丝不确定性都容易引起激烈反应。

为了墨西哥边界筑墙经费争议，美国总统川普和民主党国会议员互不相让已超过一周，政府统计数据的记录和发布因此遭到延宕。由于缺乏预算，数以千计美国公务员被迫放无薪假或做白工，影响到部分经济数据的发布。

美国劳工部发言人波纳特（Suzanne Bohnert）表示：「由于政府关闭影响到人口调查与统计局（Census Bureau）和经济分析局（BEA），这些机构将不会进行资料公布前的闭锁（lockup）程序，因此不会发布数据。」

截至目前，仅美国新屋销售数据未能如期发布。但若1月1日后美国政府持续停摆，恐将冲击其他数据公布，包括工业订单等建设支出数据，和原定1月8日公布的贸易数据。后者对股市格外重要，因川普政府正和部分盟邦大打贸易战。

至于外界密切关注的美国11月就业数据，仍将如期在1月4日公布，因美国劳工部仍有经费维持运作。

但除了经济数据的发布以外，收集这些资讯的程序也开始受到影响。

正大联合国际会计师事务所（Grant Thornton）首席经济学家史万克（Diane Swonk）在推特发文说：「情况很可能持续到1月。僵局已开始冲击几乎每个股市都相当关注的资讯，也就是美国联邦政府的经济数据。这可能将影响股市近期走向，和美国联邦准备理事会（Fed）2019年的利率决策。」

投资人对美中关税战和联准会货币政策感到担忧，已使得目前金融市场高度波动，而美国政府停摆，恐怕又替市场增添一层不确定性。

牛津经济公司（Oxford Economics Ltd.）指出：「尽管美国政府部分关闭两周，造成的经济冲击微小，国内生产毛额（GDP）成长率受影响不到0.1个百分点。但这会在不巧的时机增添政治不确定性。」

全美房地产经纪人协会（NAR）首席经济学家劳伦斯・尹（Lawrence Yun）也说：「每次政府关闭，消费者信心便可能受影响。即使他们手上有现金，也可能不会花，这将阻碍经济成长。」（译者：张正芊/核稿：严思祺）

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