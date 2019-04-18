此内容发布于2019年4月18日 上午6:50

（法新社华盛顿18日电） 特别检察官穆勒针对川普「通俄门」调查的最终报告将于今天公布，但今天公布的版本恐令许多民众不满，因为它可能被大幅删减，去除调查人员搜集的重要证据和证词。

美国司法部长巴尔（William Barr）明确表示，他将大幅删减穆勒（Robert Mueller）的400页最终报告。这是穆勒调查美国总统川普（Donald Trump）是否和俄罗斯联手干预大选所做的报告。

被删除的部分将包括用于调查的美国情报机构资讯，关于进行中调查的资讯，和被穆勒团队锁定，但未有结论的资讯，这些内容假如公开，恐让遭锁定人士受到不公平的伤害。

巴尔说，至关重要的是，法律禁止他透露穆勒为调查而召集的两个大陪审团的资讯。

但有些人担心巴尔删减穆勒报告可能有政治目的。

巴尔表示，他希望尽可能公开穆勒报告的内容。但他的编辑却可能掩盖22个月调查所得的关键内容。

巴尔已宣布，这份报告认为没有证据显示川普和俄罗斯勾结，干预2016年美国总统大选，也未发现川普竞选团队成员与俄罗斯勾结证据。

删减版报告也可能掩盖川普遭控妨碍司法的证据，穆勒拒绝在最终报告对川普是否妨碍司法做出任何结论。（译者：李晋纬/核稿：陈政一）

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