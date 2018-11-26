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此内容发布于2018年11月26日 下午7:05 最后更新 - 2018年11月26日 -19:05

（法新社华盛顿26日电） 美国总统川普今天表示，他的政府上周发布报告警告，如果放任碳排放持续增加，导致气候变迁加剧，国家将蒙受庞大经济损失，但他不相信。

川普在白宫说：「我不相信。」他又说，如果其他国家没有付出行动，美国也不会采取措施减少排放。

川普说，他看了「部分」内容，写得「还可以」。

但他拒绝接受「国家气候评估」（National Climate Assessment）提出的重要警告，报告提到「如果没有实质且永续的全球减缓措施」，这个世纪结束前，美国将因气候变迁损失数千亿美元。

川普又说：「不，不，我不相信。」他说：「你们必须涵盖到中国、日本、所有亚洲国家与所有其他国家。这份报告只提到我们国家。」

川普说：「现在是我们最干净的时候。这对我来说很重要。如果我们很干净，地球其他地方很脏，这样就不是很好。因此我想要干净的空气、水源，这非常重要。」

根据23日发布的报告，气候变迁将对「美国基础建设及财产造成日益严重的损失，阻碍本世纪经济成长的速度」。

报告又说，后续效应将扩散到全球贸易、冲击进出口价格，以及美国企业于海外的业务及供应链运作。

全球几乎所有备受敬重的气候科学家都达成共识，认为人类活动与气温上升有关，且气候变迁造成其他产生危害的现象，但川普长久以来都对此持怀疑态度。

川普自2016年上任以来，便推动美国退出国际试图降低全球气温的巴黎协定（Paris Agreement），并废除许多环境保护法规，表示美国经济需要提振。

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