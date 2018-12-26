美政府迟不开门 80万联邦雇员哭穷：帐单怎么付

此内容发布于2018年12月26日 下午10:35

（法新社华盛顿26日电） 照美国总统川普的说法，受到政府停摆影响的联邦雇员都赞成他坚持下去，唯有国会拨款兴建美国和墨西哥之间的围墙，才会和国会达成协议，政府才会重新开门。

但事实可能并非如此。被迫无薪工作或放无薪假的80万名联邦政府雇员纷纷透露对未来的不安，担心接下来要怎么缴帐单，或替小孩买过节的礼物。

政府过去几次停摆之后，国会都迅速保证会回溯发放延发的薪资；但这个月已近尾声，政府却还没重开迹象。

美国人口调查与统计局（Census Bureau）的统计人员凯文（Kevin）表示，最近他带老婆和发展迟缓的2岁半儿子从北卡罗来纳州搬到华府，想说在政府工作比较稳定。

但搬家花光了他的积蓄，现在又面临拿不到薪水的窘境，凯文还得支付儿子早期介入医疗的花费，根本不知道钱要从哪儿来。

凯文透过电子邮件告诉法新社：「照顾有特殊需求的孩子，身心和金钱负担非常大…我们的钱越来越紧，我不再买衣服给自己，头发也自己理。」

凯文还说，接下来的房租可能得刷卡付了。

这次是政府今年第3次停摆，而在2013年，政府也曾停摆过16天，所以同事们都安慰凯文，政府过去几次停摆，他们还不都熬过来了。

凯文却没这么乐观，他说，前方重重危机的川普，现在的行为就像头「走投无路的野兽」。

在国税局（Internal Revenue Service）工作的西尔（Syl）也说，先前她花钱旅游，还买了过节的礼物，现在积蓄只够付接下来的房租还有其他几项花费。

她说自己「不像其他政府员工那样，把事情想得那么糟」，但痛恨「被当成筑墙的政治棋子」。

联邦雇员的主要工会之一「全国财务人员工会」（National Treasury Employees Union）表示，一项调查显示，近8成政府员工「非常担心」住房费用等生活开销。

部分政府雇员和家属在网路上用＃停摆的故事（ShutdownStories）为标签，分享各自的困境。

夫婿在海岸防卫队（Coast Guard）上班的@katyjb88写道，夫妇俩有一个小孩，还有一个即将出生。一家人住在纽约，一个月房租超过2000美元。

@katyjb88说，现役军官不受政府停摆影响，海岸防卫队却会，就算之后拿到薪水「也帮不了忙，因为帐单1日就要缴了」。

对其他人而言，政府停摆的后果甚至更为直接。

@juliedotburr就说，自己是政府约聘人员，只要政府继续停摆，就完全拿不到钱。

「我是正陷入恐慌模式的单亲妈妈，我拉长第2份工作的打工时间，却还是付不了房租！」

政府僵局迟无解决迹象，民间却慢慢凝聚起团结意识，华府汉堡店Z-Burger扮起领头羊，率先送来温暖，提供免费汉堡给政府雇员享用。

长期批评川普的Z-Burger西班牙主厨安德瑞斯（Jose Andres）邀请政府雇员们，下午2时到5时到他在华府的任一家餐厅，免费享用三明治。（译者：郑诗韵/核稿：徐睿承）

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