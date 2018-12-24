美政府部分关闭进入第3天 恐持续至明年1月

此内容发布于2018年12月24日 上午7:20

（法新社华盛顿24日电） 美国国会议员返家过耶诞节，联邦政府部分停摆今天进入第3天。川普总统要求边境筑墙经费，导致政府支出案陷入僵局。白宫预算主任表示，此一情况恐将持续到1月新国会开议。

这使华府局势的不确定性更增。过去一周华府情势动荡，除了政府关门，美国国防部长马提斯（Jim Mattis）也因不满川普外交政策而请辞，种种消息令全球股市饱受惊吓。

美国政府雇员联合会（AFGE）表示，今天有超过40万联邦政府雇员上班却领不到薪水，另有将近40万联邦政府雇员放无薪假。

美国政府雇员联合会在发给国会参众两院的信中写道：「没有民间企业会获准以这种方式，打扰和打乱他们雇员的生活。」

约3/4的美国联邦政府单位有充分经费运作至明年9月，包括军方。但若干重要的美国政府机关已因断炊而自22日起停止运作。

随着国会因耶诞假期自周末起修会，解决预算短缺的协议似乎须要等待。

白宫预算办公室主任穆瓦尼（Mick Mulvaney）表示：「这次政府关门非常可能持续至28日以后，直到新国会开议」。新当选的国会议员将在1月初就任。

穆瓦尼在「福斯周日新闻」（Fox News Sunday）节目中发言时，虽试图将政府关门归咎于在野的民主党议员，但他也承认，这和川普对筑墙采取死硬态度有关。他说：「当总统拒绝稍微妥协以和谐相处，华府就会变成这样。」

即使国会参众两院是由川普所属的共和党主导，这已是联邦政府今年第3度出现关门情况。但这次连和川普关系最好的共和党盟友，也开始对一些川普的政策立场提出质疑。

1月3日起，民主党将在众议院享有过半优势，这将让他们在政府关门事务的谈判中掌握更大权力。（译者：张正芊/核稿：张佑之）

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